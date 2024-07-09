Омск-Информ
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·Общество

Дома он прятался от службы в общей сложности полгода. 
Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Николая Белова уклонистом. В наказание мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 6 лет.
Как сообщает 2-й Восточный окружной военный суд, 3 июля 2023 года омич не явился из отпуска в воинскую часть. Уже 3 ноября дома его обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Военный снова сбежал 29 декабря. Его нашли 29 февраля и доставили в военную комендатуру.
Отметим, что приговор уже вступил в законную силу.
·Общество

Дома он прятался от службы в общей сложности полгода. 
Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Николая Белова уклонистом. В наказание мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 6 лет.
Как сообщает 2-й Восточный окружной военный суд, 3 июля 2023 года омич не явился из отпуска в воинскую часть. Уже 3 ноября дома его обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Военный снова сбежал 29 декабря. Его нашли 29 февраля и доставили в военную комендатуру.
Отметим, что приговор уже вступил в законную силу.