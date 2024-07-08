Омск-Информ
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·Общество

Средняя зарплата там достигает 85 тыс. рублей.
«РИА Новости» составило рейтинг городов по зарплатам в отраслях за первый квартал 2024 года. Омск оказался на 60-м месте из 100. Самые большие зарплаты здесь получают сотрудники банковской сферы. В среднем в месяц они зарабатывают по 85 тыс. рублей.
Отметим, что первое место занимает Южно-Сахалинск. В добывающей отрасли жители этого города в среднем зарабатывают по 443 тыс. рублей. На втором месте Москва с зарплатой 294 тыс. рублей в банковской сфере. На третьем месте Тюмень, где в добывающей отрасли можно в среднем получать по 267 тыс. рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что Омская область опустилась в рейтинге по уровню доходов населения с 31 до 41 места за год.
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·Общество

Средняя зарплата там достигает 85 тыс. рублей.
«РИА Новости» составило рейтинг городов по зарплатам в отраслях за первый квартал 2024 года. Омск оказался на 60-м месте из 100. Самые большие зарплаты здесь получают сотрудники банковской сферы. В среднем в месяц они зарабатывают по 85 тыс. рублей.
Отметим, что первое место занимает Южно-Сахалинск. В добывающей отрасли жители этого города в среднем зарабатывают по 443 тыс. рублей. На втором месте Москва с зарплатой 294 тыс. рублей в банковской сфере. На третьем месте Тюмень, где в добывающей отрасли можно в среднем получать по 267 тыс. рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что Омская область опустилась в рейтинге по уровню доходов населения с 31 до 41 места за год.
1271