Омск-Информ
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·Происшествия

Иногороднего водителя, который явно был не в курсе перекрытий, завел туда навигатор.
Дальнобойщик из Екатеринбурга заблудился в Омске. Как сообщает «Омск_путеводитель», навигатор завел его во дворы бульвара Архитекторов, и теперь фура не может оттуда выехать.
Очевидцы сообщают, что, выбираясь из двора, водитель поцарапал припаркованные автомобили, повредил деревья, сломал забор и асфальт. Фотографии этих разрушений появились в соцсетях.
Напомним, бульвар Архитекторов закрыт на ремонт почти от Волгоградской до Комарова (включая перекрестки). Проезд возможен через перекресток Архитекторов – 70 лет Октября – Степанца.
3400
·Происшествия

Иногороднего водителя, который явно был не в курсе перекрытий, завел туда навигатор.
Дальнобойщик из Екатеринбурга заблудился в Омске. Как сообщает «Омск_путеводитель», навигатор завел его во дворы бульвара Архитекторов, и теперь фура не может оттуда выехать.
Очевидцы сообщают, что, выбираясь из двора, водитель поцарапал припаркованные автомобили, повредил деревья, сломал забор и асфальт. Фотографии этих разрушений появились в соцсетях.
Напомним, бульвар Архитекторов закрыт на ремонт почти от Волгоградской до Комарова (включая перекрестки). Проезд возможен через перекресток Архитекторов – 70 лет Октября – Степанца.
3400