Омск-Информ
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·Авто

Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.
Движение через перекресток бульвар Архитекторов — 70 лет Октября — Степанца открыли сегодня. Для водителей нанесли временную разметку.
— Ранее строители уложили здесь два слоя асфальтобетона: нижний толщиной 11 сантиметров и верхний толщиной 8 сантиметров. В дальнейшем, по готовности смежных участков дороги, будет устроен и завершающий слой износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной в 5 сантиметров, — рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Отметим, что перекресток планировалось открыть только в понедельник, 1 июня.
·Авто

Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.
Движение через перекресток бульвар Архитекторов — 70 лет Октября — Степанца открыли сегодня. Для водителей нанесли временную разметку.
— Ранее строители уложили здесь два слоя асфальтобетона: нижний толщиной 11 сантиметров и верхний толщиной 8 сантиметров. В дальнейшем, по готовности смежных участков дороги, будет устроен и завершающий слой износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной в 5 сантиметров, — рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Отметим, что перекресток планировалось открыть только в понедельник, 1 июня.