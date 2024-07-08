На этой неделе их движение ограничат по «Амуру» на два утра и два вечера.

На этой неделе их движение ограничат по «Амуру» на два утра и два вечера.

В ближайшие вторник и четверг в Омске снова укоротят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. Из-за капремонта путей в сторону «Амура» они будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

Время ограничений:

с 20:30 9 июля до 5:30 10 июля,

с 20:30 11 июля до 5:30 12 июля.

Напомним, капитальный ремонт проводят на участке улицы Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной.