Омск-Информ
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·Общество

Омичи улетят в Сочи на 5,5 часа позже, чем планировалось.
В Омском аэропорту сегодня вновь произошла задержка рейса. Борт авиакомпании «Северный ветер» с опозданием вылетел из Сочи. По данным онлайн-табло Омского аэропорта, вместо 7:50 его прилет ожиджается в 13:30.
Из-за этого изменилось и время вылета в обратном направлении. Вместо 9:05 рейс планируется в 15:35.
Напомним, вчера утром в Омском аэропорту задержался вылет сразу пяти рейсов. Три из них отправлялись в Москву, по одному – в Казань и Сочи.
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·Общество

Омичи улетят в Сочи на 5,5 часа позже, чем планировалось.
В Омском аэропорту сегодня вновь произошла задержка рейса. Борт авиакомпании «Северный ветер» с опозданием вылетел из Сочи. По данным онлайн-табло Омского аэропорта, вместо 7:50 его прилет ожиджается в 13:30.
Из-за этого изменилось и время вылета в обратном направлении. Вместо 9:05 рейс планируется в 15:35.
Напомним, вчера утром в Омском аэропорту задержался вылет сразу пяти рейсов. Три из них отправлялись в Москву, по одному – в Казань и Сочи.
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