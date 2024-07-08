Омск-Информ
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·Общество

Это произошло в час пик. На данный момент сети уже починили.
Сегодня рано утром в Нефтяниках остановилось движение троллейбусов. Как сообщают в соцсетях омичи, причиной стал обрыв контактной сети в районе ДК им. Малунцева. Однако уже к 8:30 провода удалось починить.
— Контактная сеть приведена в нормативное состояние. Троллейбусное движение восстановлено, — сообщили в мэрии.
Отметим, что обрывы контактной сети в Нефтяниках уже бывали. Это произошло, например, в середине апреля на проспекте Мира. Тогда троллейбусы заблокировали остановку.
·Общество

Это произошло в час пик. На данный момент сети уже починили.
Сегодня рано утром в Нефтяниках остановилось движение троллейбусов. Как сообщают в соцсетях омичи, причиной стал обрыв контактной сети в районе ДК им. Малунцева. Однако уже к 8:30 провода удалось починить.
— Контактная сеть приведена в нормативное состояние. Троллейбусное движение восстановлено, — сообщили в мэрии.
Отметим, что обрывы контактной сети в Нефтяниках уже бывали. Это произошло, например, в середине апреля на проспекте Мира. Тогда троллейбусы заблокировали остановку.