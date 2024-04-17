Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло в час пик в Нефтяниках, предположительно из-за обрыва проводов.
На проспекте Мира в Омске встали троллейбусы. Как сообщают в соцсетях очевидцы, транспорт прекратил движение в час пик.
— Остановка «Сибади», порядка 6 троллейбусов встало, заблокировав автобусам и маршруткам доступ к остановке, — сообщает автор поста.
Отметим, что ранее в Омске во время дождя контактные сети троллейбусов сильно искрили, обрывались и падали на машины. В мэрии объяснили это дождем, которая попадает на оголенные провода.
·Происшествия

Это произошло в час пик в Нефтяниках, предположительно из-за обрыва проводов.
На проспекте Мира в Омске встали троллейбусы. Как сообщают в соцсетях очевидцы, транспорт прекратил движение в час пик.
— Остановка «Сибади», порядка 6 троллейбусов встало, заблокировав автобусам и маршруткам доступ к остановке, — сообщает автор поста.
Отметим, что ранее в Омске во время дождя контактные сети троллейбусов сильно искрили, обрывались и падали на машины. В мэрии объяснили это дождем, которая попадает на оголенные провода.