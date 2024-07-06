Омск-Информ
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·Общество

День будет теплым, однако осадки не исключены. Возможны и грозы. 

Сегодня в Омске ожидается облачная, но теплая погода, до +25 ° днем. Вероятность осадков тем не менее остается высокой: по сообщению телеграм-канала MeteoOmsk, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. 

Дождей с грозами могут ждать и жители районов Омской области. Радоваться они могут тому, что осадки будут недолгими, а температура воздуха – теплой, до +27 °. 

·Общество

День будет теплым, однако осадки не исключены. Возможны и грозы. 

Сегодня в Омске ожидается облачная, но теплая погода, до +25 ° днем. Вероятность осадков тем не менее остается высокой: по сообщению телеграм-канала MeteoOmsk, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. 

Дождей с грозами могут ждать и жители районов Омской области. Радоваться они могут тому, что осадки будут недолгими, а температура воздуха – теплой, до +27 °. 