Несмотря на то что она считается чистой, в ней могут содержаться вредные вещества.

Несмотря на то что она считается чистой, в ней могут содержаться вредные вещества.

Дождевая вода считается одной из чистейших природных вод. Однако не стоит слепо верить этому утверждению: многое зависит от региона, где выпадают осадки. К примеру, Омская область, где в ближайшие дни дожди вероятны, не является благополучным с точки зрения экологии субъектом России.

В то же время некоторым людям нравится погулять под дождем, и даже попытаться набрать несколько капель дождевой воды и попробовать ее на вкус. Это, может, и романтично, но, увы, небезопасно.

– Во-первых, дождь может содержать вредные химикаты и бактерии. Во-вторых, капли дождя, собирающиеся в атмосфере, могут поглощать загрязняющие вещества из воздуха, такие как выхлопные газы и промышленные выбросы. Кроме того, атмосферные осадки могут содержать вещества, способные вызывать раздражение слизистых оболочек и кожи, а также аллергические реакции. Важно учитывать, что дети особенно уязвимы к воздействию загрязняющих веществ из-за меньшей массы тела и ослабленной иммунной системы, – предостерегает врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Рушит медик и романтические порывы любителей прогулок под дождем, пугая их пер- и полифторалкильными веществами (ПФАВ):

– Эти вещества устойчивы к разложению и могут накапливаться в окружающей среде и организме человека. ПФАВ используются в производстве антипригарных покрытий, водоотталкивающих тканей и упаковки для продуктов питания.

А помните этот знаменитый запах свежести после дождя, который так приятно вдыхать? И в этом случае расслабляться рано.

– Отдельно стоит остановиться на приятном запахе, который может появиться после дождя – он связан с выделением микроорганизмами вещества под названием геосмин. Этот запах часто ассоциируется с чистотой и свежестью, но на самом деле он может таить в себе опасность. Геосмин может свидетельствовать о наличии в почве и воде бактерий и грибков, которые способны вызывать опасные инфекции, –добавила врач.

Например, легионеллез. Бактерии, вызывающие его, размножаются в водных системах, а распространяться могут через аэрозоли, которые образуются во время дождя.

Ну и классика жанра: мокрая одежда ведет к тому, что тело быстро остывает, а это может привести к простуде. Поэтому стоит носить с собой зонт или дождевик, чтобы не промокнуть.