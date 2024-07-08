Какие в регионе самые сильные аллергены, в каких случаях нужно обращаться в травмпункт после укуса пчелы и почему надо быть осторожнее на солнце.

Какие в регионе самые сильные аллергены, в каких случаях нужно обращаться в травмпункт после укуса пчелы и почему надо быть осторожнее на солнце.

О сезонной летней аллергии, ее симптомах и методах лечения специалистам Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказала завотделением аллергологии-иммунологии БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В. П. Бисяриной», главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Омской области, кандидат медицинских наук Светлана Старикова.

Осторожно: береза и полынь

– Светлана Юрьевна, что такое аллергия?

– Аллергия – это хроническое заболевание, которое возникает вследствие неадекватной реакции организма при попадании в него потенциально безопасных веществ. Она развивается при повторном контакте с каким-либо триггером и становится все ярче с каждой последующей «встречей». Отсутствие лечения аллергии приводит к осложнениям, ухудшает общее состояние человека, снижает его качество жизни.

– Какие виды аллергии характерны для лета?

– Аллергия бывает круглогодичная и сезонная. Лето – период сезонной аллергии, для которой характерны реакции на пыльцевые аллергены, т. е. на пыльцу тех или иных растений. Пыльцевая аллергия делится, в свою очередь, на деревянный поллиноз (реакция на пыльцу деревьев – май, начало июня), аллергию на раннецветущие луговые травы (июль), на сорные травы (июль – начало августа, при хорошей погоде – до начала октября).

Также в летний сезон может продолжаться и круглогодичная аллергия: если у ребенка аллергия на шерсть животного или на пыль – она никуда не денется.

– Каковы признаки пыльцевой аллергии и как не спутать ее с проявлениями простудных заболеваний?

– Следует понимать, что аллергия возникает достаточно внезапно: ребенок мог уйти в детский сад здоровым, а прийти с чиханием, красными глазами и першением в горле. Для аллергии на начальном этапе возможно небольшое повышение температуры, но явных катаральных проявлений (красного горла, налетов на нем, зеленых выделений из носа) не будет. Чаще всего пыльцевая аллергия проявляется покраснением и зудом глаз, носа, пароксизмальным чиханием, покашливанием.

– Как защитить себя от пыльцевой аллергии летом?

– Если у ребенка не было ранее аллергии, зачем его защищать? Пускай живет обычной жизнью, пускай кушает, что хочет, и контактирует с тем, с чем хочет. Потому что, поместив ребенка в чистую, стерильную среду, мы, наоборот, будем провоцировать аллергию. Ребенок должен потихонечку привыкать к раздражителям, таким образом формируется к ним толерантность.

Но если в семье ребенка есть аллергики или у него уже были ранее проявления аллергии, то можно предпринимать профилактические меры: избегать скопления деревьев, цветов, прогулок в парке, особенно в жаркую, сухую и ветреную погоду. После дождя становится легче, а вечером пыльцы меньше – лучше перенести прогулки на это время.

Если ребенок знает, на пыльцу каких растений у него аллергия, то врач, как правило, рекомендует ему диету с учетом перекрестной аллергии. Некоторые продукты имеют общую антигенную детерминанту с пыльцой. Например, при аллергии на пыльцу березы мы рекомендуем хотя бы на период ее цветения исключить из питания пациента косточковые (яблоки, абрикосы, персики, вишню и др.). У некоторых людей может быть аллергия при употреблении этих продуктов, а у некоторых не будет ничего. Поэтому здесь каких-то универсальных рекомендаций нет, все сугубо индивидуально.

В качестве профилактики аллергии можно применять местные (барьерные) спреи, ведь большинство аллергенов, как и вирусов и бактерий, попадают к нам в организм через носовые ходы. А все эти «барьеры» направлены на то, чтобы защитить эти самые носовые ходы.

– Можете назвать самые аллергенные деревья и травы в Омском регионе?

– В нашем регионе самые сильные аллергены – береза и полынь. Именно они вызывают сильные аллергические реакции, вплоть до отеков слизистых. Опять все это индивидуально: кто-то реагирует на луговые травы, кто-то плохо переносит лебеду, а кто-то – цветение клена.

– У большинства нашего населения сформировано устойчивое мнение, что тополиный пух является аллергеном…

– Тополиный пух слишком большой, чтобы вызывать аллергию. Люди принимают его за аллерген по двум причинам: он обладает местно-раздражающим эффектом (при попадании его на лицо мы чешем глаза, нос), и он может являться переносчиком мелких аллергенов, той же пыльцы деревьев и трав. На сам тополиный пух аллергии не бывает.

Ребенка ужалила пчела – бегом в травмпункт!

– Лето – пора укусов различных насекомых. Что делать, если ребенка, да и взрослого, покусали комары, мошки или ужалила пчела?

– На самом деле, и это наше большое счастье, аллергия на укусы насекомых крайне редкая вещь. Как правило, бывает просто местная реакция на укус. Первое, что нужно делать, защищаясь от насекомых, – использовать репелленты по возрасту (это и спреи на одежду, и кремы на открытые участки тела, и даже специальные детские наклейки на одежду, отпугивающие комаров и мошку).

Укус, естественно, сопровождается зудом, часто болезненностью. Маленький ребенок не может дифференцировать зуд от боли, ему все неприятно, он чешет место укуса и может его вторично инфицировать. Поэтому, как только ребенка укусил комар или мошка, место укуса надо промыть теплой водой, обработать антисептиком, принять антигистаминный препарат. Желательнее использовать антигистаминные препараты только второго поколения – думаю, что в аптечке каждой мамы они имеются, и мама самостоятельно может принять решение об их применении. К врачу же нужно обращаться только тогда, когда появились сильные отеки на лице, на слизистых, в области шеи, при повышении температуры на фоне массированных укусов насекомых.

Если же ребенка жалят пчелы, осы, шершни, необходимо обратиться в ближайший травмпункт сразу, особенно если укусы случились в верхней части туловища: шея, грудь, лицо. Жалящее насекомое может внести в ранку яд, и аллергия на укусы жалящих насекомых может быть очень сильной, ведь мы не знаем, осталось ли жало в ранке или нет.

– Что такое анафилактический шок, каковы его проявления и может ли он случиться от укуса жалящего насекомого?

– Анафилактический шок может произойти от чего угодно: не только от укусов ос и пчел, но и от принимаемой пищи, лекарств. Это высшая степень аллергической реакции, характеризующаяся ощущением покалывания и зуда во всем теле, а также жаром, слабостью, удушьем, одышкой, болью за грудиной, аритмией, падением давления, отеком лица, потерей сознания. И в таких случаях надо незамедлительно вызывать скорую помощь. Если анафилактический шок случился от укуса насекомого, можно место, выше укуса на 5 см, перетянуть нетугим жгутом. Все остальное уже должен делать врач.

Следует помнить, что у детей младше двух лет очень тонкая кожа, иммунная система еще в процессе «обучения», поэтому обычный укус может вызвать у них покраснение до 5 см и держаться до двух недель.

Осторожнее с солнцем и сезонными фруктами!

– Очень многие семьи летом уезжают на море, а когда начинают загорать там, сталкиваются с неприятными высыпаниями на теле. Аллергия на солнце – что это?

– Аллергия бывает на все: и на мороз, и на солнце. Но опять-таки это достаточно редкая ситуация. Часто мы путаем аллергию на солнце с обычным солнечным ожогом. Аллергия на солнце, как правило, проявляется в виде крапивницы. Если это произошло, можно в качестве профилактики принять антигистаминные препараты, ополоснуться прохладной водой и обратиться к участковому врачу.

– Летом велик соблазн попробовать различные сезонные ягоды и фрукты, порой экзотические, более того, очень хочется побаловать ими своих детей и внуков. О чем следует помнить?

– Месяц назад у нас на приеме был девятимесячный мальчик, которого родители накормили мороженым с кедровыми орешками(!). В итоге – страшнейший отек лица и гортани.

Ребенка надо кормить в соответствии с его возрастом. Не даются в первый год жизни ягода, орехи и сырокопченая колбаса! К сожалению, сегодня к питанию детей родители относятся очень легкомысленно. Опять же, новый продукт, который принимает ребенок, должен вводиться понемногу: дали пол-ягоды – посмотрите на реакцию организма. Возможно, у ребенка и не будет аллергии, но большой объем нового блюда может вызвать нарушения в желудочно-кишечном тракте и обернуться иными проблемами со здоровьем. Здесь важен и должен соблюдаться принцип постепенности и разумности.

– Каким образом лечится аллергия?

– Существует два вида лечения аллергических заболеваний. Это симптоматическое лечение, когда антигистаминными препаратами мы просто снимаем симптомы. И второй вид лечения – патогенетическая, аллерген-специфическая иммунотерапия. При этом виде лечения мы находим причинно-значимый аллерген и этим аллергеном лечим. В течение 3–5 лет такого лечения можно если не полностью избавиться от аллергии, то в значительной степени снизить ее проявления. В нашем центре в настоящее время лечатся аллергии на пыльцу деревьев, луговых и сорных трав. Причем лечение начинается в ноябре и заканчивается в марте. Лечение бесплатное, в рамках ОМС.

К сожалению, аллергия полностью неизлечима, но мы, проводя аллерген-специфическую терапию и убирая триггер, снижаем ее проявления, к примеру такие, как бронхиальная астма.

– Не могу не спросить о питании кормящих мам. Знакомая кормит грудью новорожденного мальчика и пьет ежедневно кофе, оправдываясь тем, что диет придерживаться не надо и дозволительно все. Может ли неправильное питание матери спровоцировать аллергию у ребенка?

– Существует рацион здорового питания кормящей мамы. Она может есть все, что приготовила дома из хороших, невредных продуктов. Копчености, соленья, кофе не нужны кормящей матери. Все эти продукты могут негативно влиять на ребенка, могут и не влиять. Но именно в первые годы у ребенка закладывается здоровье на всю оставшуюся жизнь, и нам важно, чтобы он получал много полезных овощей, фруктов, хорошее мясо. Когда кормящая мама начинает что-то есть, пусть подумает: а что моя деточка получит от брокколи со сметанкой и яйцом? А получит она витамины, белок, клетчатку. А что получит от кофе? Возбуждающее влияние на нервную систему! От копченой колбасы ребенок получит селитру, красители, стабилизаторы, консерванты. Лучше отварить кусочек мяса, сделать запеканку. Голодать кормящей маме, конечно же, не нужно. Она должна питаться разнообразно и правильно. Но, опять же, прежде, чем что-то съесть, нужно подумать, будет ли это полезно для ребенка.

Многие родители задаются вопросом: а будет ли у моего ребенка аллергия на красную рыбу? А я откуда знаю? Дайте ему попробовать кусочек и посмотрите. Кушать, как и подходить к своему здоровью, нужно разумно!

– Спасибо за интересную и содержательную беседу.