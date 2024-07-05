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·Общество

Существуют дистанционные сервисы, с помощью которых сделать это можно буквально за несколько минут. 

Омский водоканал напомнил своим абонентам способы и срок оплаты. В компании назвали дистанционные сервисы, с помощью которых оплатить холодную воду можно за несколько минут. Предприятие рекомендует оплачивать услуги до 10-го числа каждого месяца.

Для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения горожане могут воспользоваться онлайн-сервисами: 

  • личный кабинет на сайте Омского водоканала; 
  • мобильное приложение «РВК.Услуги»; 
  • раздел «Оплатить» на сайте Омского водоканала; 
  • сайт «Все платежи»;  
  • мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;  
  • ГИС ЖКХ. 

Среди наших потребителей много тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не копит долги и в полной мере выполняет свои обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В случае сложной финансовой ситуации Омский водоканал предлагает клиентам предприятия оформление рассрочки по оплате суммы долга, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская.

Также потребители могут оплатить квитанцию при личном посещении касс водоканала по адресам: ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Малунцева, 30. 

Полученные от потребителей средства предприятие направляет на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе санацию водоводов больших диаметров, реконструкцию канализационных коллекторов в разных районах города, внедрение новых технологий очистки сточных вод. В текущем году в планах водоканала обновить седьмой водовод, обеспечивающий холодной водой жителей Кировского и Центрального округов, реконструировать канализационные сети, проложенные по улицам Фабричной, Мельничной и Заозерной, заменить 140 единиц запорно-регулирующего оборудования и пополнить автопарк компании двумя новыми КамАЗами и автоцистернами для подвоза питьевой воды. 

·Общество

Существуют дистанционные сервисы, с помощью которых сделать это можно буквально за несколько минут. 

Омский водоканал напомнил своим абонентам способы и срок оплаты. В компании назвали дистанционные сервисы, с помощью которых оплатить холодную воду можно за несколько минут. Предприятие рекомендует оплачивать услуги до 10-го числа каждого месяца.

Для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения горожане могут воспользоваться онлайн-сервисами: 

  • личный кабинет на сайте Омского водоканала; 
  • мобильное приложение «РВК.Услуги»; 
  • раздел «Оплатить» на сайте Омского водоканала; 
  • сайт «Все платежи»;  
  • мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;  
  • ГИС ЖКХ. 

Среди наших потребителей много тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не копит долги и в полной мере выполняет свои обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В случае сложной финансовой ситуации Омский водоканал предлагает клиентам предприятия оформление рассрочки по оплате суммы долга, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская.

Также потребители могут оплатить квитанцию при личном посещении касс водоканала по адресам: ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Малунцева, 30. 

Полученные от потребителей средства предприятие направляет на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе санацию водоводов больших диаметров, реконструкцию канализационных коллекторов в разных районах города, внедрение новых технологий очистки сточных вод. В текущем году в планах водоканала обновить седьмой водовод, обеспечивающий холодной водой жителей Кировского и Центрального округов, реконструировать канализационные сети, проложенные по улицам Фабричной, Мельничной и Заозерной, заменить 140 единиц запорно-регулирующего оборудования и пополнить автопарк компании двумя новыми КамАЗами и автоцистернами для подвоза питьевой воды. 