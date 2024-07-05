Существуют дистанционные сервисы, с помощью которых сделать это можно буквально за несколько минут.

Существуют дистанционные сервисы, с помощью которых сделать это можно буквально за несколько минут.

Омский водоканал напомнил своим абонентам способы и срок оплаты. В компании назвали дистанционные сервисы, с помощью которых оплатить холодную воду можно за несколько минут. Предприятие рекомендует оплачивать услуги до 10-го числа каждого месяца.

Для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения горожане могут воспользоваться онлайн-сервисами:

личный кабинет на сайте Омского водоканала;

мобильное приложение «РВК.Услуги»;

раздел « Оплатить » на сайте Омского водоканала;

сайт «Все платежи»;

мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;

ГИС ЖКХ.

– Среди наших потребителей много тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не копит долги и в полной мере выполняет свои обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В случае сложной финансовой ситуации Омский водоканал предлагает клиентам предприятия оформление рассрочки по оплате суммы долга, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская.

Также потребители могут оплатить квитанцию при личном посещении касс водоканала по адресам: ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Малунцева, 30.

Полученные от потребителей средства предприятие направляет на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе санацию водоводов больших диаметров, реконструкцию канализационных коллекторов в разных районах города, внедрение новых технологий очистки сточных вод. В текущем году в планах водоканала обновить седьмой водовод, обеспечивающий холодной водой жителей Кировского и Центрального округов, реконструировать канализационные сети, проложенные по улицам Фабричной, Мельничной и Заозерной, заменить 140 единиц запорно-регулирующего оборудования и пополнить автопарк компании двумя новыми КамАЗами и автоцистернами для подвоза питьевой воды.