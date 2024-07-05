Существуют дистанционные сервисы, с помощью которых сделать это можно буквально за несколько минут.
Омский водоканал напомнил своим абонентам способы и срок оплаты. В компании назвали дистанционные сервисы, с помощью которых оплатить холодную воду можно за несколько минут. Предприятие рекомендует оплачивать услуги до 10-го числа каждого месяца.
Для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения горожане могут воспользоваться онлайн-сервисами:
- личный кабинет на сайте Омского водоканала;
- мобильное приложение «РВК.Услуги»;
- раздел «Оплатить» на сайте Омского водоканала;
- сайт «Все платежи»;
- мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;
- ГИС ЖКХ.
– Среди наших потребителей много тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не копит долги и в полной мере выполняет свои обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В случае сложной финансовой ситуации Омский водоканал предлагает клиентам предприятия оформление рассрочки по оплате суммы долга, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская.
Также потребители могут оплатить квитанцию при личном посещении касс водоканала по адресам: ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Малунцева, 30.
Полученные от потребителей средства предприятие направляет на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе санацию водоводов больших диаметров, реконструкцию канализационных коллекторов в разных районах города, внедрение новых технологий очистки сточных вод. В текущем году в планах водоканала обновить седьмой водовод, обеспечивающий холодной водой жителей Кировского и Центрального округов, реконструировать канализационные сети, проложенные по улицам Фабричной, Мельничной и Заозерной, заменить 140 единиц запорно-регулирующего оборудования и пополнить автопарк компании двумя новыми КамАЗами и автоцистернами для подвоза питьевой воды.