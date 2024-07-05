Омск-Информ
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·Общество

Ранее «зеленая» комиссия одобрила снос 60 деревьев на двух городских кладбищах.

Казенное учреждение «Комбинат специальных услуг» потратит около 900 тыс. рублей на вырубку деревьев на двух городских кладбищах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Как ранее сообщало РИА «Омск-информ», в ходе заседания «зеленой» комиссии 22 мая было выдано разрешение на снос 35 деревьев на Старо-Северном мемориальном кладбище. Там уберут 24 тополя, 9 кленов, ель и березу. На Старо-Восточное кладбище снесут 25 аварийных тополей.

Сроки проведения работ пока неизвестны.

·Общество

Ранее «зеленая» комиссия одобрила снос 60 деревьев на двух городских кладбищах.

Казенное учреждение «Комбинат специальных услуг» потратит около 900 тыс. рублей на вырубку деревьев на двух городских кладбищах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Как ранее сообщало РИА «Омск-информ», в ходе заседания «зеленой» комиссии 22 мая было выдано разрешение на снос 35 деревьев на Старо-Северном мемориальном кладбище. Там уберут 24 тополя, 9 кленов, ель и березу. На Старо-Восточное кладбище снесут 25 аварийных тополей.

Сроки проведения работ пока неизвестны.