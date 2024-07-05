Богословская школа сейчас находится в стадии реконструкции. Министр образования оценил проходящие работы положительно.

Богословская школа сейчас находится в стадии реконструкции. Министр образования оценил проходящие работы положительно.

Глава Омского района Геннадий Долматов и министр образования Омской области Иван Кротт побывали на реконструкции школы в Богословском сельском поселении. Сейчас там проходит масштабный капитальный ремонт, и работы выполнены более чем на 70 процентов. Фасад, электрика и монтаж отопления уже практически готовы.

Новое оборудование для школы также уже поступает для оснащения школы после капитального ремонта. Это и спортивный инвентарь, и оборудование для кухни, и интерактивные панели. Как сообщил директор школы Василий Рассказов, осталось лишь доставить мебель.

Благоустройство школьной территории также было одной из тем на обсуждении.

– Работ по этому направлению требуется немало, так что следует решить этот вопрос параллельно с капитальным ремонтом, – заявилИван Кротт.

В целом министр образования положительно оценил проходящие в школе работы. Ребята из Богословки могут рассчитывать, что 1 сентября они будут обучаться именно в этом здании, в своем родном селе. Всего учреждение насчитывает 220 учеников. До каникул для учащихся был организован подвоз в Ульяновскую школу – четырьмя автобусами в течение трех смен.