Омск-Информ
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·Общество

Обновленный мемориал хотят открыть перед Днем города.

В Омске проводятся ремонтные работы в сквере Павлика Морозова. Подрядчик ООО НПЦ «Сибирская Скифия» обновляет мемориальный комплекс, частью которого является стела «Почетные граждане города Омска». Ее открыли в 1963 году. На ней находятся две таблички – о награждении Омской области орденом Ленина и города Омска орденом Трудового Красного знамени.

Рестраврационные работы начались в июне, сейчас выполнили уже больше половины плана. Реставраторы облицевали боковые пилоны мемориального комплекса. Сейчас рабочие занимаются восстановлением основной части рельефного панно. В дальнейшем там появятся имена более 50 известных омичей. Открытие обновленной стелы планируется накануне Дня города.

·Общество

Обновленный мемориал хотят открыть перед Днем города.

В Омске проводятся ремонтные работы в сквере Павлика Морозова. Подрядчик ООО НПЦ «Сибирская Скифия» обновляет мемориальный комплекс, частью которого является стела «Почетные граждане города Омска». Ее открыли в 1963 году. На ней находятся две таблички – о награждении Омской области орденом Ленина и города Омска орденом Трудового Красного знамени.

Рестраврационные работы начались в июне, сейчас выполнили уже больше половины плана. Реставраторы облицевали боковые пилоны мемориального комплекса. Сейчас рабочие занимаются восстановлением основной части рельефного панно. В дальнейшем там появятся имена более 50 известных омичей. Открытие обновленной стелы планируется накануне Дня города.