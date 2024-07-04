За пожилую женщину вступился глава СК РФ Александр Бастрыкин.

За пожилую женщину вступился глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Пожилая омичка с инвалидностью обратилась с жалобой в Следственный комитет России. Пенсионерка заявила о нарушении своих жилищных прав.

По словам женщины, в 2018 году ей предоставили на пять лет муниципальную квартиру по договору коммерческого найма. Однако у пенсионерки не было денег, чтобы ее оплачивать, поэтому у нее образовался долг, который взыскивают с ее пенсии.

В мае 2024 года женщину решили принудительно выселить, хотя другого жилья у нее нет. Омичка имеет статус малоимущей, но ей не предоставляют новое жилье по договору социального найма, а снова предлагают коммерческий вариант. Попытки решить ситуацию не помогли.

Разобраться в этой ситуации потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин. В региональном следственном управлении начали проверки, неоднократно передавая материалы между подразделениями. Бастрыкин потребовал, чтобы проверку завершили и предоставили доклад. Он также потребовал обяснений, для чего происходила передача материалов. В центральном аппарате ведомства ситуацию взяли на контроль.