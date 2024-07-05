Питание и образ жизни, разумеется, на это влияют. Однако, как выяснилось, есть и менее очевидные факторы.

Питание и образ жизни, разумеется, на это влияют. Однако, как выяснилось, есть и менее очевидные факторы.

Летом бывает тяжело вставать по утрам. Впрочем, проблема может быть актуальной в любое время года. А от утреннего настроя порой зависит весь день. Врач-эндокринолог и нутрициолог Диляра Лебедева объяснила, что нужно делать, чтобы просыпаться бодрым.

Здоровое и качественное питание в этом вопросе – один из главных факторов. Это, как модно сейчас говорить, база.

– Забудьте о полках с готовой едой. Цельные продукты – ваш лучший выбор. Ведь здоровое утро начинается с здорового завтрака! – пишет медик в своем телеграм-канале.

Но съесть что-нибудь полезное с утра тоже недостаточно – все это нужно еще и правильно пережевать.

– Жевание – не просто процесс, это спасение для вашего желудка! Жуйте пищу практически до жидкого состояния, – советует специалист.

Завтрак при этом не помешает предварить стаканом теплой воды – его желательно выпить за 20 минут до еды. Однако на этом с водой не стоит расставаться.

– Вода – ваш лучший друг. Она не только тушит жажду, она очищает ваше тело. Пейте не меньше, чем 30 мл воды на кг вашего веса в день, – настаивает нутрициолог.

Ну и, разумеется, не нужно пренебрегать утренней зарядкой.

– Потейте радостно: спорт, танцы под любимую музыку или утренняя йога – пусть ваша кожа дышит и избавляется от токсинов, – призывает Лебедева.

Стоит быть реалистами: на танцы или йогу утром далеко не всем хватит сил и времени. Их можно отложить на выходные, ну а в будни выделить себе две-три минуты на элементарные физические упражнения. Например, приседания.

– Лимфа любит движение. Три подхода по 15 приседаний сделают ваше утро бодрым и зарядят энергией на весь день, – утверждает доктор.

Что касается еды в течение дня, то Диляра Лебедева рекомендует забыть о перекусах, и есть осмысленно и с интервалами.

Ну а один из основных источников здоровья и красоты – сон. Перечисленные выше занятия будут способствовать качественному сну. А отходить к нему лучше все-таки пораньше.

– Ложитесь спать до полуночи, чтобы ваша печень работала как часы. Красивые сны принесут красивое утро! – заявляет эндокринолог.

Напоследок врач дала один неочевидный совет, который, казалось бы, не связан со здоровым образом жизни.

– Освободитесь от токсичных отношений! Токсичные люди – как бракованные батарейки в фонарике. Не позволяйте им затмить ваше настроение, – напутствует Лебедева.

Перечисленные выше действия способствуют тому, чтобы организм находился в тонусе. А когда он в порядке, то и просыпаться будет легко.

Напомним, ранее гастроэнтеролог Петмат Шамаева называла категории людей, которым не стоит завтракать кашей.