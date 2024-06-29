Завтрак, который считается здоровым, подходит все-таки не всем, а некоторым людям может даже навредить.

Завтрак, который считается здоровым, подходит все-таки не всем, а некоторым людям может даже навредить.

Во многих руководствах по здоровому питанию каши называются одним из самых полезных видов завтрака. Не умаляя пользы этого продукта, стоит отметить, что людям с определенными особенностями организма каши могут и навредить. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог высшей категории «СМ-Клиника» Петмат Шамаева.

– Это, в частности, люди с непереносимостью лактозы и белка коровьего молока, так как у них это может вызвать нарушение стула, вздутие живота, метеоризм. Также не стоит есть людям с таким заболеванием, как целиакия – оно характеризуется непереносимостью протеинов клейковины (глютенов) пшеницы и других злаков. Из-за этого при употреблении каши может возникнуть диарея и вздутие живота, – рассказала Шамаева «Газете.ру».

В группе риска также люди с аллергией на глютен. Полезный завтрак для них может обернуться диареей, отеками, зудом, раздражению горла, аллергической сыпи, тошноте, болям в голове и по всему животу. Отказаться от каши лучше и диабетикам, она может повысить инсулин в крови.

– Не рекомендуются каши и при ожирении. Для людей с таким диагнозом самый лучший завтрак состоит из белковых продуктов и сложных углеводов. Например, блюд из творога (сырники, запеканка) куска зернового хлеба и омлет с овощами. А после каши происходит скачок глюкозы, инсулина в крови. Кроме того, после каши быстро проходит чувство насыщения и голод наступает уже через час. Следовательно, это может привести к тому, что человек больше съест, –продолжает специалист.

Выбрать на завтрак другие полезные продукты лучше также людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта – например, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки или язвенным колитом.