Омск-Информ
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·Происшествия

Правоохранители считают, что он сокрыл от государства десятки миллионов.
Ленинский районный суд Омска начал рассматривать уголовное дело генерального директора ООО «Трансинвестстрой» (ООО «ТИС») Юрия Мурзина. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.
По версии следствия, в 2017–2019 гг. руководство компании, которая занималась грузоперевозками, внесло в налоговые декларации заведомо ложные сведения, чтобы уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль в размере 46,5 млн рублей. Кроме того, бизнесмена обвиняют в легализации 9,3 млн рублей. Как сообщили в суде, Мурзин вину не признает.
Ранее сообщалось, что у бизнесмена арестовали имущество на 43 млн рублей. Под арестом оказались дом и земельный участок в коттеджном поселке в селе Пушкино Омского района и грузовые автомобили.
·Происшествия

Правоохранители считают, что он сокрыл от государства десятки миллионов.
Ленинский районный суд Омска начал рассматривать уголовное дело генерального директора ООО «Трансинвестстрой» (ООО «ТИС») Юрия Мурзина. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.
По версии следствия, в 2017–2019 гг. руководство компании, которая занималась грузоперевозками, внесло в налоговые декларации заведомо ложные сведения, чтобы уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль в размере 46,5 млн рублей. Кроме того, бизнесмена обвиняют в легализации 9,3 млн рублей. Как сообщили в суде, Мурзин вину не признает.
Ранее сообщалось, что у бизнесмена арестовали имущество на 43 млн рублей. Под арестом оказались дом и земельный участок в коттеджном поселке в селе Пушкино Омского района и грузовые автомобили.