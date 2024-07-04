Борт «застрял» в столице Казахстана. Предыдущий маршрут авиакомпания также выполнила с опозданием.

Борт «застрял» в столице Казахстана. Предыдущий маршрут авиакомпания также выполнила с опозданием.

По информации онлайн-табло омского аэропорта, рейс из Омска в Астану вылетит с опозданием. Потому что запланированный по расписанию на 13:50 прилет из столицы Казахстана самолета казахстанской авиакомпании Qazaq Air переносится на неопределённое время. В связи с этим задерживается и обратный вылет в Астану. Первоначально борт должен был вылететь из Омска в 14:30, но предварительно задержан до 23:40.

Предыдущий рейс из Омска в Астану казахстанская авиакомпания тоже выполнила с опозданием. По расписанию борт Qazaq Air должен был вылететь из Омска в 21:20, но вылетел только сегодня в 06:23.