Поездка прошла успешно. Следующий этап – проверка тяговых подстанций.

Поездка прошла успешно. Следующий этап – проверка тяговых подстанций.

На улице Волгоградской в Омске, где недавно построили новую контактную сеть, провели пробный пуск троллейбуса. Транспорт успешно доехал от пересечения Лукашевича и Дианова до пересечения с Дергачева и обратно.

– На следующем этапе испытания будут проводиться на новой тяговой подстанции, расположенной на улице Крупской: в тестовом режиме будет передано напряжение от тяговой подстанции к контактной сети и пробный запуск троллейбуса по улицам Перелета и Крупской, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Сейчас на двух новых левобережных подстанциях идут пусконаладочные работы.

Напомним, чтобы запустить троллейбусы к новым микрорайонам, на Левом берегу планирвалось построить 10,5 км контактной троллейбусной сети и тяговые подстанции. Также власти взялись проводить реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина.