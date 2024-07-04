Поездка прошла успешно. Следующий этап – проверка тяговых подстанций.
На улице Волгоградской в Омске, где недавно построили новую контактную сеть, провели пробный пуск троллейбуса. Транспорт успешно доехал от пересечения Лукашевича и Дианова до пересечения с Дергачева и обратно.
– На следующем этапе испытания будут проводиться на новой тяговой подстанции, расположенной на улице Крупской: в тестовом режиме будет передано напряжение от тяговой подстанции к контактной сети и пробный запуск троллейбуса по улицам Перелета и Крупской, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Сейчас на двух новых левобережных подстанциях идут пусконаладочные работы.
Напомним, чтобы запустить троллейбусы к новым микрорайонам, на Левом берегу планирвалось построить 10,5 км контактной троллейбусной сети и тяговые подстанции. Также власти взялись проводить реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина.