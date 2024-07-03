Омск-Информ
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·Общество

Здание располагается в Кировском округе на улице Волгоградской.
В Омске ввели в эксплуатацию новостройку по адресу Волгоградская, 48. Как сообщает Управление Росреестра, 11-этажку уже поставили на государственный кадастровый учет.
В доме 80 квартир: 40 однокомнатных и 40 двухкомнатных. Общая площадь жилых помещений составляет 4,5 тыс. кв. м.
Высотку в ЖК «Волгоградская звезда» построило ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Горпроект».
·Общество

Здание располагается в Кировском округе на улице Волгоградской.
В Омске ввели в эксплуатацию новостройку по адресу Волгоградская, 48. Как сообщает Управление Росреестра, 11-этажку уже поставили на государственный кадастровый учет.
В доме 80 квартир: 40 однокомнатных и 40 двухкомнатных. Общая площадь жилых помещений составляет 4,5 тыс. кв. м.
Высотку в ЖК «Волгоградская звезда» построило ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Горпроект».