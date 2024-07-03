Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

После второй аварии его с травмами доставили в больницу.
Перед тем как опрокинуться вчера на метромосту, водитель «Нивы» попал еще в одно ДТП на 3-й Енисейской. Об этом рассказали омичи в соцсетях.
Как сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в ГИБДД, водитель «Нивы» не справился с управлением. После аварии его с травмами доставили в больницу.
О втором ДТП у сотрудников ГИБДД данных нет.
·Общество

После второй аварии его с травмами доставили в больницу.
Перед тем как опрокинуться вчера на метромосту, водитель «Нивы» попал еще в одно ДТП на 3-й Енисейской. Об этом рассказали омичи в соцсетях.
Как сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в ГИБДД, водитель «Нивы» не справился с управлением. После аварии его с травмами доставили в больницу.
О втором ДТП у сотрудников ГИБДД данных нет.