Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель иномарки не смог войти в поворот.
В соцсетях появилось видео вчерашней аварии на метромосту около съезда на улицу Фрунзе (в районе нового корпуса ОмГУ). Судя по этим кадрам, водитель иномарки наехал на левый бордюр, машина повалилась набок, пролетела проезжую часть и остановилась около правого бордюра.
Следом в нее угодила еще одна машина. Однако водитель успел притормозить, и она пострадала меньше.
Отметим, что информации о пострадавших пока нет.
·Происшествия

Водитель иномарки не смог войти в поворот.
В соцсетях появилось видео вчерашней аварии на метромосту около съезда на улицу Фрунзе (в районе нового корпуса ОмГУ). Судя по этим кадрам, водитель иномарки наехал на левый бордюр, машина повалилась набок, пролетела проезжую часть и остановилась около правого бордюра.
Следом в нее угодила еще одна машина. Однако водитель успел притормозить, и она пострадала меньше.
Отметим, что информации о пострадавших пока нет.