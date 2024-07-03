Маршруты № 24 и 64 обслуживаются автобусами большого класса, которым тесно на узкой дороге за гипермаркетом.

Маршруты № 24 и 64 обслуживаются автобусами большого класса, которым тесно на узкой дороге за гипермаркетом.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об изменении схемы движения двух автобусных маршрутов – № 24 и 64. Речь идет о небольшом участке на Левобережье.

– Движение автобусов организовано в прямом и обратном направлениях по улице Туполева на участке от проспекта Комарова до улицы Степанца. Проезд по дороге вблизи гипермаркета «Магнит» исключается, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Изменения вызваны тем, что оба маршрута обслуживаются автобусами большого класса, которым тесно на узкой дороге за магазином. Двухсторонняя дорога на улице Туполева подходит для этого лучше, хотя у нее есть существенный минус – отсутствие ливневки, из-за чего этот участок часто затапливается в период дождей.

Добавим, что автобусы № 24 и 64, как и большое количество других маршрутов, вынуждены маневрировать на узких дорогах Левобережья из-за реконструкции бульвара Архитекторов. Работы на нем продлятся до конца текущего года.