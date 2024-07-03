Омск-Информ
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·Общество

Больше всего новостроек появилось на Левобережье.
В первой половине 2024 года в Омске построили и ввели в эксплуатацию 10 многоэтажек: 6 – в Кировском округе, 3 – в Центральном, 1 – в Советском. До конца года планируется сдать еще 40 домов.
Как сообщалось ранее, всего к 1 июня, в Омской области построили и ввели в эксплуатацию 378,3 тыс. кв. м жилья. Причем на многоквартирные дома приходится только 53,3 тыс. кв. м. На частные дома – 325 тыс. кв. м.
·Общество

Больше всего новостроек появилось на Левобережье.
В первой половине 2024 года в Омске построили и ввели в эксплуатацию 10 многоэтажек: 6 – в Кировском округе, 3 – в Центральном, 1 – в Советском. До конца года планируется сдать еще 40 домов.
Как сообщалось ранее, всего к 1 июня, в Омской области построили и ввели в эксплуатацию 378,3 тыс. кв. м жилья. Причем на многоквартирные дома приходится только 53,3 тыс. кв. м. На частные дома – 325 тыс. кв. м.