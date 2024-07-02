При этом объем всего жилищного строительства в регионе вырос только на 3 %.

При этом объем всего жилищного строительства в регионе вырос только на 3 %.

По данным на 1 июня, в этом году в Омской области построили и ввели в эксплуатацию 378,3 тыс. кв. м жилья. Это на 3,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Количество введенных в эксплуатацию квадратных метров уже составило 54 % от планового значения на 2024 год, – сообщает региональное министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса.

На многоквартирные дома приходится 53,3 тыс. кв. м. На частные дома – 325 тыс. кв. м, что на 25,1 % больше, чем в прошлом году.

В министерстве отметили, что к концу года в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 700 тыс. кв. м нового жилья.