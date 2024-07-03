От расписания отстали сразу несколько авиакомпаний.

От расписания отстали сразу несколько авиакомпаний.

Сегодня, 3 июня, в Омском аэропорту произошли задержки рейсов. Самолет авиакомпании «Якутия», который должен был отправиться в Сочи в 12:40, вылетит в 19:20. Рейс той же авиакомпании в Якутск вместо 23:30 отправится 4 июля в 05:35.

Отметим, что с опозданием вылетел также борт «Уральских линий» в Сочи. По расписанию он должен был подняться в воздух в 04:30, но сделал это только в 05:27. В Москву вместо 06:30 омичи вылетели в 08:37.

Самолет авиакомпании «Икар» вылетел в Сочи в 09:36, хотя в расписании значилось 08:50. С опозданием также вылетели рейсы Azur Air в Анталью (13:20 вместо 10:00) и «Сибири» в Новосибирск (14:20 вместо 13:50).