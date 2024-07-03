На пути комплексной застройки в Амурском поселке встали полтора десятка многоквартирных домов и полторы сотни частных.

На пути комплексной застройки в Амурском поселке встали полтора десятка многоквартирных домов и полторы сотни частных.

Омская мэрия объявила о запуске проекта по комплексному развитию территории жилой застройки в пределах улиц 1-я Челюскинцев – Авангардной – 4-я Челюскинцев – Сурикова, охватывающей площадь более 10 гектаров. В рамках данной инициативы планируется создание нового жилого микрорайона в течение 10 лет, что потребует сноса более 150 жилых домов.

Часть из намеченных к сносу зданий ранее была признана аварийными. Среди них 7 многоквартирных домов на улицах Сурикова (5, 7, 9), 2-й Челюскинцев (17б, 19а) и Авангардной (10 и 12). Еще 9 многоэтажных жилых домов, находящихся на пути будущего строительства, пока не признаны аварийными. В списке зданий, подлежащих сносу, также значится 149 частных домов.

Предполагается, что в Амурском поселке построят не менее 70 тыс. кв. м жилья. Реализацию проекта планируется поручить инвестору, который выиграет торги.

Ранее сообщалось, что в программу комплексного развития территорий Омска планируют включить пять участков общей площадью 111 га. Речь идет о земле в Ленинском, Центральном и Кировском округах. Новый микрорайон в Амурском поселке входит в этот список.