Речь идет о земле в Ленинском, Центральном и Кировском округах.

Речь идет о земле в Ленинском, Центральном и Кировском округах.

В программу комплексного развития территорий планируют включить еще пять участков общей площадью 111 га. Речь идет о земле в Ленинском, Центральном и Кировском округах, сообщает «Город55».

Так, под комплексную застройку могут попасть территории в границах улиц 2-я Тепловозная – 1-я Тепловозная – переулок Воровского – 1-я Электровозная – 2-я Электровозная. Общая площадь составляет около 12 га. Большая часть строений здесь признана аварийными.

Еще один участок: территория в границах улиц Ушинского – Невского – Демьяна Бедного – 5-я Чередовая – Радищева – Лагоды. Общая площадь составляет 45 га, здесь находится частный сектор. Также в программу может войти еще одна территория с частным сектором в границах улиц Демьяна Бедного – 3-й Лесозащитный переулок – 6-я Чередовая площадью 29 га.

Еще один участок 12 га в границах улиц 1-я Челюскинцев – Авангардная – 4-я Челюскинцев – Сурикова. Также в программу войдет участок на улице Волгоградской в Кировском округе. На площади около 13 га нет никаких построек.