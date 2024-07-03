Ее будут отключать на Левобережье.
Омский водоканал запланировал дезинфекцию сетей на 3 и 4 июля. В связи с этим часть омичей временно останется без холодной воды.
Отключения 3 июля с 09:00 до 20:00:
- 1-я Островская 2, 27;
- 2-я Островская/2 Островский пер., 2-я Островская, 3, 38;
- Островская/5 Островский пер.;
- 3-я Островская/5 Островский пер., 3-я Островская, 142, 156.
Дома частного сектора
- 1-я Островская, 2–16, 1–49;
- Короткий пер., 1–11, 16;
- 2-й Островский пер., 2–10, 3–7;
- 3-я Островская, 68–72, 107, 115, 165–179, 124–162, 24а;
- 2-я Островская, 2–62, 1–55;
- 4-й Островский пер., 4–12, 1–7;
- 5-й Островский пер., 2а–14а, 1-9;
- 5-я Островская, 15а, 45, 49, 47, 69а–181, 108–112,128–152.
Отключения 4 июля с 02:00 до 24:00:
- Пос. Магистральный;
- СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;
- Жилые дома пос. Новостройка;
- Мельничная, 87/1, 87/2, 87/3, 87а, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89а, 89, 89б, 89/5, 89/6, 91, 91в, 122, 124;
- Семиреченская, 132, 134, 136, 138, 97а, 97, к. 6, 101, 130, 130а, 132б, 132а, 139;
- 2-я Казахстанская, 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2;
- Новостройка, 9, 20б, 20/1, 20а, 35, 51.
Напор воды может быть слабый на улицах 1-й, 2-й, 3-й Казахстанских, Мельничной, Перова, Менжинского, Можайского, в поселках Мелиораторов и Троицком, на улицах 1-й, 2-й, 3-й Автомобильной, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Западной, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кулумзинской, 1-й, 2-й Читинской, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Молдавской, 1-й Базы снабжения, 8-й Семиреченский пер., 1.
Машины с питьевой водой установят с 10:00 до 20:00 по адресам:
- Мельничная, 89,
- Новостройка, 136.