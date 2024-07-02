Омск-Информ
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Организация вовремя не сообщила, что взяла на работу бывшего сотрудника федерального ведомства.

Прокуратура Омской области провела проверку и выяснила, что автошкола из Калачинска нарушила антикоррупционное законодательство. Выяснилось, что ООО «Вектор Управления» устроило на работу бывшего госслужащего. Однако компания не сообщила о трудоустройстве сотрудника на его прежнее место работы.

Суд, куда с иском обратилась прокуратура, привлек ООО «Вектор Управления» к административной ответственности за нарушение статьи 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего федерального служащего». Компании выписали штраф в размере 50 тыс. рублей.

·Авто

Организация вовремя не сообщила, что взяла на работу бывшего сотрудника федерального ведомства.

Прокуратура Омской области провела проверку и выяснила, что автошкола из Калачинска нарушила антикоррупционное законодательство. Выяснилось, что ООО «Вектор Управления» устроило на работу бывшего госслужащего. Однако компания не сообщила о трудоустройстве сотрудника на его прежнее место работы.

Суд, куда с иском обратилась прокуратура, привлек ООО «Вектор Управления» к административной ответственности за нарушение статьи 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего федерального служащего». Компании выписали штраф в размере 50 тыс. рублей.