ХК «Авангард» сообщил, какие хоккеисты покинули клуб, кто продлил контракты, а кто пришел в команду.

ХК «Авангард» сообщил, какие хоккеисты покинули клуб, кто продлил контракты, а кто пришел в команду.

Стало известно, что десять хоккеистов и тренер-видеооператор Олег Новицкий покинули «Авангард». В числе тех, кто ушел из команды, находятся: вратарь Андрей Мишуров, защитники Егор Рыков и Богдан Киселевич, нападающие Денис Венгрыжановский, Дамир Жафяров, Валентин Пьянов, Николай Прохоркин, Райан Спунер, Томаш Юрчо и Иван Телегин.

Восемь человек продлили свои контракты. Это не только хоккеисты, но и тренеры. Ранее «Омск-информ» сообщал, что нападающий Илья Рейнгардт остался в «Авангарде» еще на один сезон.

На два сезона контракты продлили защитник Артем Чмыхов, нападающий Александр Филатьев (его контракт двусторонний), тренер по физической подготовке Вячеслав Макрицкий и его ассистент Алексей Селиверстов.

Еще три сезона за «Авангард» будет играть нападающий Игорь Мартынов и пять сезонов – нападающий Владимир Ткачев. Что касается новых участников команды, то их больше дюжины.

На один сезон с клубом подписали контракты:

- нападающий Линден Вей;

- нападающий Коул Касселс;

- тренер-видеооператор Андрей Цайслер;

- тренер по развитию Дмитрий Полянчиков.

Контракты на два сезона у следующих:

- тренер вратарей Алексей Жигарев;

- вратарь Михаил Бердин;

- защитник Даррен Диц;

- защитник Павел Коледов;

- защитник Алексей Соловьев.

Кроме того, у защитника Даниила Степанова и нападающих Александра Перевалова и Егора Манина двусторонние контракты на два сезона. Нападающий Александр Яремчук заключил с «Авангардом» контракт на три сезона.