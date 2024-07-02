ХК «Авангард» сообщил, какие хоккеисты покинули клуб, кто продлил контракты, а кто пришел в команду.
Стало известно, что десять хоккеистов и тренер-видеооператор Олег Новицкий покинули «Авангард». В числе тех, кто ушел из команды, находятся: вратарь Андрей Мишуров, защитники Егор Рыков и Богдан Киселевич, нападающие Денис Венгрыжановский, Дамир Жафяров, Валентин Пьянов, Николай Прохоркин, Райан Спунер, Томаш Юрчо и Иван Телегин.
Восемь человек продлили свои контракты. Это не только хоккеисты, но и тренеры. Ранее «Омск-информ» сообщал, что нападающий Илья Рейнгардт остался в «Авангарде» еще на один сезон.
На два сезона контракты продлили защитник Артем Чмыхов, нападающий Александр Филатьев (его контракт двусторонний), тренер по физической подготовке Вячеслав Макрицкий и его ассистент Алексей Селиверстов.
Еще три сезона за «Авангард» будет играть нападающий Игорь Мартынов и пять сезонов – нападающий Владимир Ткачев. Что касается новых участников команды, то их больше дюжины.
На один сезон с клубом подписали контракты:
- нападающий Линден Вей;
- нападающий Коул Касселс;
- тренер-видеооператор Андрей Цайслер;
- тренер по развитию Дмитрий Полянчиков.
Контракты на два сезона у следующих:
- тренер вратарей Алексей Жигарев;
- вратарь Михаил Бердин;
- защитник Даррен Диц;
- защитник Павел Коледов;
- защитник Алексей Соловьев.
Кроме того, у защитника Даниила Степанова и нападающих Александра Перевалова и Егора Манина двусторонние контракты на два сезона. Нападающий Александр Яремчук заключил с «Авангардом» контракт на три сезона.