Жильцы подали иски, потому что им не нравятся квартиры, которые им предложили взамен опасных.

Жильцы подали иски, потому что им не нравятся квартиры, которые им предложили взамен опасных.

В Омске не удается расселить пять аварийных домов из-за судебных споров. Как сообщает « Город55 », разбирательства идут с владельцами пяти квартир по адресам:

Сурикова, 7;

2-я Тепловозная, 1а;

Октябрьская, 9;

8-я Линия, 188;

Фрезерная, 30 (частный дом).

Все дома признали аварийными и подлежащими сносу в 2013–2014 годах. Во всех домах, кроме двухэтажки на Сурикова, продолжают жить собственники с семьями.

Жильцы обратились в суд, потому что им не понравилось жилье, которое чиновники предложили взамен аварийного. Одних не устраивает округ, других – этаж, а третьих – технические характеристики новых квартир (количество комнат, отсутствие лоджии или балкона).