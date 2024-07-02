Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Жильцы подали иски, потому что им не нравятся квартиры, которые им предложили взамен опасных.
В Омске не удается расселить пять аварийных домов из-за судебных споров. Как сообщает «Город55», разбирательства идут с владельцами пяти квартир по адресам:
  • Сурикова, 7;
  • 2-я Тепловозная, 1а;
  • Октябрьская, 9;
  • 8-я Линия, 188;
  • Фрезерная, 30 (частный дом).
Все дома признали аварийными и подлежащими сносу в 2013–2014 годах. Во всех домах, кроме двухэтажки на Сурикова, продолжают жить собственники с семьями.
Жильцы обратились в суд, потому что им не понравилось жилье, которое чиновники предложили взамен аварийного. Одних не устраивает округ, других – этаж, а третьих – технические характеристики новых квартир (количество комнат, отсутствие лоджии или балкона).
·Общество

Жильцы подали иски, потому что им не нравятся квартиры, которые им предложили взамен опасных.
В Омске не удается расселить пять аварийных домов из-за судебных споров. Как сообщает «Город55», разбирательства идут с владельцами пяти квартир по адресам:
  • Сурикова, 7;
  • 2-я Тепловозная, 1а;
  • Октябрьская, 9;
  • 8-я Линия, 188;
  • Фрезерная, 30 (частный дом).
Все дома признали аварийными и подлежащими сносу в 2013–2014 годах. Во всех домах, кроме двухэтажки на Сурикова, продолжают жить собственники с семьями.
Жильцы обратились в суд, потому что им не понравилось жилье, которое чиновники предложили взамен аварийного. Одних не устраивает округ, других – этаж, а третьих – технические характеристики новых квартир (количество комнат, отсутствие лоджии или балкона).