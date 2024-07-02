Новый УАЗ от компании «Стройподряд» торжественно передали водителю-минометчику. Он доставит машину в зону проведения спецоперации.
Ассоциация активных предпринимателей «Стройподряд», которой руководит омич Сергей Оркиш, приобрела для бойцов СВО новый автомобиль УАЗ. Машину в торжественной обстановке передали водителю-минометчику гвардии сержанту Сергею Канунникову, который доставит УАЗ в зону проведения спецоперации.
– Техника очень важна нам там, и очень приятно, когда находишь отклик на столь важные просьбы. Я пришел к Сергею Никоновичу, обозначил нашу потребность, и он практически сразу решил вопрос. В считаные дни автомобиль был приобретен, украшен посланиями со словами поддержки нашим бойцам, сотрудники объектов ассоциации «Стройподряд» проводили нас в путь и передали в часть флаг со своими пожеланиями. Мы безмерно благодарны за помощь, на душе тепло от небезразличности людей, – рассказал Канунников.
По словам Сергея Оркиша, Ассоциация активных предпринимателей «Стройподряд» не могла отказать:
– Там нашим ребятам нужна поддержка, они рискуют жизнью ради нашего будущего и нашей безопасности. Мы будем помогать по мере своих возможностей, только все вместе мы сможем приблизить заветный мир!
Помогать не только словом, но и делом всем, кому есть возможность помочь, – девиз Сергея Оркиша.