Женщину ввели в заблуждение с помощью череды звонков якобы из «службы безопасности министерства образования и науки», ФСБ и Центробанка.

Женщину ввели в заблуждение с помощью череды звонков якобы из «службы безопасности министерства образования и науки», ФСБ и Центробанка.

Мошенники похитили деньги еще одной омской преподавательницы. Как сообщили в полиции, 57-летняя женщина потеряла более 1,1 млн рублей.

Сначала женщина получила сообщение якобы от декана факультета, который предупреждал ее о звонке «службы безопасности министерства образования и науки». Вскоре раздался звонок, и «представитель» этой службы рассказал омичке, что преступная группа в системе образования передает третьим лицам персональные данные работников. Вечером того же дня с преподавательницей связался «следователь ФСБ». Он заявил, что на нее возбудили уголовное дело о пособничестве терроризму, и даже прислал фотографию документа.

Раздался новый звонок. На этот раз лжесотрудник центрального банка сообщил преподавательнице, что ей нужно аннулировать кредиты, которые на нее якобы оформили мошенники. Для этого требовалось занять деньги у банка самой и перевести их, куда ей скажут. Женщина так и сделала.

На утро она должна была продолжить переводы, но заподозрила обман. При очередном разговоре с аферистами она заявила, что продолжать не будет. В ответ ей начали угрожать уголовным преследованием за разглашение государственной тайны. После этого омичка обратилась в полицию.