Всего пожилую женщину обманули трижды. Ущерб превысил 1,6 млн.

Всего женщину обманули трижды. Ущерб превысил 1,6 млн.

Мошенники похитили деньги еще у одной омички – на этот раз у 72-летней жительницы Центрального округа и преподавательницы колледжа. Как сообщили в полиции, она потеряла более 1,6 млн рублей.

Обман начался с того, что женщине пришло сообщение в мессенджере якобы от руководителя, который сообщил, что с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов, так как она финансово поддерживает силы ВСУ. Через несколько минут омичке и правда позвонили. Неизвестный представился сотрудником ФСБ и сообщил, что уголовным делом женщины будет заниматься подполковник контрразведки. Последний тоже связался с женщиной и запретил ей разглашать информацию.

Потом омичке поступил звонок от «куратора ФСБ». Он снова сообщил, что женщина является подозреваемой по уголовному делу о пособничестве террористам и предложил ей задекларировать денежные средства. Для этого требовалось снять все накопления со счетов и передать курьеру у памятника маршалу Жукову. Женщина так и сделала: сняла больше миллиона рублей и отдала преступнику.

Однако на этом мошенники не успокоились и уговорили пожилую преподавательницу отдать и те деньги, что хранила наличными: 250 000 рублей, 2 500 евро и 50 долларов. Омичка обменяла валюту и с помощью мобильного приложения отправила на названные ей счета еще 495 тыс. рублей.

После этого омичке позвонила якобы сотрудница банка. Она объяснила, что деньгами омички завладели мошенники, уговорила ее оформить кредит на 95 тыс. рублей и перевести их на безопасный счет.

Только спустя четыре дня преподавательница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.