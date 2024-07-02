Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

На 7 тыс. кв. м полотна у дорожников ушло два дня.
Сотрудники омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства за два дня отремонтировали улицу Барабинскую. Сначала дорогу, которая ведет к садовому товариществу «Осташково»,  очистили от пыли и грязи, потом поверхность обработали битумной смесью для лучшего сцепления. Потом на проезжую часть уложили 7000 кв. м асфальта.
– Специалисты дорожно-эксплуатационных участков продолжают локальный аварийно-восстановительный ремонт. Рабочие всегда ориентируются на погодные условия, перед ремонтом после дождя проводят просушку повреждений полотна, а также обрабатывают его битумной смесью. За минувшие сутки дорожные службы израсходовали 649 тонн асфальтобетонной смеси, – отметили в мэрии.
Отметим, что ремонтом городских дорог занимаются также подрядчики. К 1 августа новый асфальт должен появиться на улице Омской.
1245
·Авто

На 7 тыс. кв. м полотна у дорожников ушло два дня.
Сотрудники омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства за два дня отремонтировали улицу Барабинскую. Сначала дорогу, которая ведет к садовому товариществу «Осташково»,  очистили от пыли и грязи, потом поверхность обработали битумной смесью для лучшего сцепления. Потом на проезжую часть уложили 7000 кв. м асфальта.
– Специалисты дорожно-эксплуатационных участков продолжают локальный аварийно-восстановительный ремонт. Рабочие всегда ориентируются на погодные условия, перед ремонтом после дождя проводят просушку повреждений полотна, а также обрабатывают его битумной смесью. За минувшие сутки дорожные службы израсходовали 649 тонн асфальтобетонной смеси, – отметили в мэрии.
Отметим, что ремонтом городских дорог занимаются также подрядчики. К 1 августа новый асфальт должен появиться на улице Омской.
1245