Работы по благоустройству улицы начались досрочно, в 2023 году. Подрядчиком является ООО «АРТ РемСтрой».

Работы по благоустройству улицы начались досрочно, в 2023 году. Подрядчиком является ООО «АРТ РемСтрой».

Комплексный ремонт улицы Омской, начавшийся в прошлом году, завершится до 1 августа, сообщили в городской администрации. На сегодняшний день подрядчик ООО «АРТ РемСтрой» демонтировал старый бордюрный камень, снял старое дорожное покрытие и уложил на некоторых участках свежий асфальт.

За оставшиеся полтора месяца будет укреплено дорожное полотно, уложен новый асфальт, сделаны остановочные карманы, парковки и павильоны, установлены новые светофоры. В конце рабочие нанесут разметку и установят дорожные знаки.

За качеством ремонта следит комиссия, в которую входят представители городского управления дорожного хозяйства и благоустройства, строительного контроля и подрядчика. Ремонт улицы Омской обойдется бюджету в 200 млн рублей.