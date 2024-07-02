Метеозависимые люди могут испытывать недомогания.

Метеозависимые люди могут испытывать недомогания.

В четверг, 4 июля, в Омске снова ожидается магнитная буря. Она начнется около 00:00 и продлится до 06:00. Однако до 09:00 магнитосфера останется возмущенной.

По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет только уровня G1 (слабая буря). Отметим, что и во время слабых магнитных бурь люди могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.

По прогнозу лаборатории, магнитные бури в Омске ожидаются также в конце июля.