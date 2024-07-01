Омск-Информ
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·Происшествия

На выходных в двух округах произошли выбросы сероводорода.
Вчера, 30 июня, в воздухе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Ленинском округе она составила 2 ПДК, в Октябрьском – 1,8 ПДК. Общий уровень загрязнения воздуха в городе был повышенный.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня выбросы будут нормально рассеиваться и уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
Отметим, что концентрация сероводорода повышалась несколько раз за июнь. Например, в среду, 26 июня, в воздухе Ленинского округа зафиксировали 1,1 ПДК, а в Октябрьском – 1,4 ПДК. 
·Происшествия

На выходных в двух округах произошли выбросы сероводорода.
Вчера, 30 июня, в воздухе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Ленинском округе она составила 2 ПДК, в Октябрьском – 1,8 ПДК. Общий уровень загрязнения воздуха в городе был повышенный.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня выбросы будут нормально рассеиваться и уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
Отметим, что концентрация сероводорода повышалась несколько раз за июнь. Например, в среду, 26 июня, в воздухе Ленинского округа зафиксировали 1,1 ПДК, а в Октябрьском – 1,4 ПДК. 