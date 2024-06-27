Омск-Информ
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·Общество

Концентрация этого вещества повысилась в Ленинском и Октябрьском.
Вчера, 26 июня, в Омске снова зафиксировали выбросы сероводорода. Его концентрация в воздухе Ленинского округа в 1,1 раза превысила предельно допустимую, а в Октябрьском – в 1,4 раза. 
В других округах превышений не зафиксировали. По данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения в городе был низкий.
Отметим, что вчера Минприроды сообщало о выбросах в Ленинском округе. Обь-Иртышское УГМС их не зафиксировало.
·Общество

Концентрация этого вещества повысилась в Ленинском и Октябрьском.
Вчера, 26 июня, в Омске снова зафиксировали выбросы сероводорода. Его концентрация в воздухе Ленинского округа в 1,1 раза превысила предельно допустимую, а в Октябрьском – в 1,4 раза. 
В других округах превышений не зафиксировали. По данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения в городе был низкий.
Отметим, что вчера Минприроды сообщало о выбросах в Ленинском округе. Обь-Иртышское УГМС их не зафиксировало.