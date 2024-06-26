Омск-Информ
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·Общество

Превышение допустимых параметров зарегистрированы в Ленинском и Центральном округах города.

Минприроды Омской области сообщает об очередных выбросах загрязняющих веществ в Омске. Вчера, 25 июня, в Ленинском округе было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации этилбензола, норма была превышена в 1,9 раза.

А сегодня ночью в Центральном округе выявлено превышение по сероводороду. Оно составило 1,2 ПДК. Оба вещества являются типичными загрязнителями атмосферного воздуха в Омске. Их повышенное содержание регистрируется постоянно.

·Общество

Превышение допустимых параметров зарегистрированы в Ленинском и Центральном округах города.

Минприроды Омской области сообщает об очередных выбросах загрязняющих веществ в Омске. Вчера, 25 июня, в Ленинском округе было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации этилбензола, норма была превышена в 1,9 раза.

А сегодня ночью в Центральном округе выявлено превышение по сероводороду. Оно составило 1,2 ПДК. Оба вещества являются типичными загрязнителями атмосферного воздуха в Омске. Их повышенное содержание регистрируется постоянно.