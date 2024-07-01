Омск-Информ
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·Авто

Ограничения, которые продлятся только две ночи, введут в конце месяца.
В ночь на 20 и на 21 июля в Омске перекроют проспект Королева. Движение транспорта остановят в районе остановки «Городская поликлиника № 4» с 00:00 до 05:00.
В это время «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест» будет прокладывать на улице тепловые сети от строящегося жилого комплекса до точки подключения. Для водителей установят временные дорожные знаки.
Ранее сообщалось о перекрытиях на Тарской и 5-й Северной. Они начали действовать сегодня.
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·Авто

Ограничения, которые продлятся только две ночи, введут в конце месяца.
В ночь на 20 и на 21 июля в Омске перекроют проспект Королева. Движение транспорта остановят в районе остановки «Городская поликлиника № 4» с 00:00 до 05:00.
В это время «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест» будет прокладывать на улице тепловые сети от строящегося жилого комплекса до точки подключения. Для водителей установят временные дорожные знаки.
Ранее сообщалось о перекрытиях на Тарской и 5-й Северной. Они начали действовать сегодня.
1118