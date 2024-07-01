В ведомстве считают, что разрешение на возведение дома чиновники выдали незаконно.

В ведомстве считают, что разрешение на возведение дома чиновники выдали незаконно.

Прокуратура Омской области подала иск в арбитражный суд к ООО «СЗ «Причал-55». Компанию хотят заставить приостановить строительство многоэтажки в микрорайоне Пригородном в Омске. Отметим, что суд уже запретил застройщику совершать сделки с земельными участками.

В прокуратуре считают, что мэрия незаконно передала застройщику землю на берегу Иртыша. Береговая линия должна быть доступна жителям и находиться в федеральной собственности. Кроме того, застройщик демонтировал причал без необходимых разрешительных документов. Прокуратура пыталась заставить чиновников и застройщика устранить нарушения до суда, но не сумела.

Прокуратура Советского округа направила в Первомайский районный суд иск о признании недействительным выданного мэрией разрешения на строительство. Работы застройщика хотят признать незаконным и обязать его все снести. Проверка проводится и в отношении организаций-проектировщиков. Проект может нарушать требования безопасности жизни и здоровья.

Напомним, в прошлом году многоэтажка на улице Пригородной, 23/2, покрылась трещинами. Местные жители обвинили в проблеме застройщика – СЗ «Причал-55», который начал забивать сваи на соседнем участке, возле Иртыша, под строительство нового жилого комплекса «Мирапорт».