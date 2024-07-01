Руководителям ресурсоснабжающих организаций и чиновникам напомнили, что нельзя допускать нарушения.

Руководителям ресурсоснабжающих организаций и чиновникам напомнили, что нельзя допускать нарушения.

Прокуратура организовала проверки из-за прекращения водоснабжения в населенных пунктах Омской области. Проблемы наблюдаются в нескольких районах.

Прокурор Омского района Сергей Пономарев выехал в Лузино, где холодную и горячую воду отключили с 22 июня. Ее нет из-за аварии на канализационной насосной станции, которую, как сообщили в прокуратуре, ресурсоснабжающая организация МУП «СКБУ» долгое время не устраняет.

Руководителю внесли представление, а заместителю главы Омского района – предостережение о недопустимости нарушений. В результате подачу воды возобновили 29 июня.

Тарский межрайонный прокурор Владислав Васильев внес представления руководителю МУП «Кедр» и главе Самсоновского сельского поселения из-за отсутствия воды в селе Сеитово. Там произошел порыв водопровода. На руководителя МУП «Кедр» также решили завести дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Отключения воды также произошли в Любинском, Колосовском, Таврическом и Оконешниковском районах.