Омск-Информ
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·Общество

Паводок постепенно отступает, но пока не прошел окончательно.
За неделю в Усть-Ишимском районе вода ушла еще из 32 домов в двух населенных пунктах. В 377 домах уже провели санитарную обработку.
– Остаются затопленными 5 участков автомобильных дорог, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Отметим, что специальная комиссия продолжает оценивать ущерб, нанесенный паводком. Пострадавшим  жителям выплачивают компенсации.
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·Общество

Паводок постепенно отступает, но пока не прошел окончательно.
За неделю в Усть-Ишимском районе вода ушла еще из 32 домов в двух населенных пунктах. В 377 домах уже провели санитарную обработку.
– Остаются затопленными 5 участков автомобильных дорог, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Отметим, что специальная комиссия продолжает оценивать ущерб, нанесенный паводком. Пострадавшим  жителям выплачивают компенсации.
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