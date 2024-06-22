Омск-Информ
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·Общество

Большинству заплатили за поврежденное имущество по 10 тысяч.
Первые 15 жителей Усть-Ишимского района, пострадавших от паводка, получили компенсации. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, им заплатили от 50 до 100 тыс. рублей в связи с частичной и полной утратой имущества.
– Кроме того, пострадавшим жителям выплачивается единовременная компенсация в размере 10 тыс. рублей. Меру поддержки на данный момент уже получили 1622 человека, – добавил губернатор.
Отметим, что паводок в регионе по-прежнему идет на спад. Однако вода покинула еще не все дома. По данным на 21 июня, подтопленными оставались 139 домов. Комиссия продолжает оценивать ущерб.
·Общество

Большинству заплатили за поврежденное имущество по 10 тысяч.
Первые 15 жителей Усть-Ишимского района, пострадавших от паводка, получили компенсации. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, им заплатили от 50 до 100 тыс. рублей в связи с частичной и полной утратой имущества.
– Кроме того, пострадавшим жителям выплачивается единовременная компенсация в размере 10 тыс. рублей. Меру поддержки на данный момент уже получили 1622 человека, – добавил губернатор.
Отметим, что паводок в регионе по-прежнему идет на спад. Однако вода покинула еще не все дома. По данным на 21 июня, подтопленными оставались 139 домов. Комиссия продолжает оценивать ущерб.