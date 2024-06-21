За последние двое суток он уменьшился на 8 см.

За последние двое суток он уменьшился на 8 см.

Уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима опустился ниже опасной отметки. Как сообщает губернатор Виталий Хоценко, сегодня он составляет 819 см (–8 см за двое суток).

На 18 см за два дня снизился и уровень Ишима в районе села Орехово. Теперь он составляет 1164 см.

Затопленными в регионе остаются 139 домов в 6 деревнях и селах. В пунктах временного размещения находится 54 человека.