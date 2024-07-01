С ограничениями придется столкнуться жителям Кировского округа.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на 4 июля. В эти даты некоторых омичей ожидают отключения холодной воды.
4 июля с 02:00 до 24:00:
Пос. Магистральный.СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард».Жилые дома пос. Новостройка.Мельничная, 87/1, 87/2, 87/3, 87а, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1,87/4,89/1,89а, 89, 89б, 89/5, 89/6, 91, 91в, 122,124.Семиреченская, 132,134,136,138,97а, 97, к. 6, 101, 130, 130а, 132б, 132а, 139.2-я Казахстанская, 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2.Новостройка 9, 20б, 20/1, 20а, 35, 51.Водоразборные колонки пос. Новостройка.Канализационная насосная станция – 41.Водопроводная насосная станция 414 пос. Новостройка.
На пониженном давлении:
- 1-я, 2-я, 3-я Казахстанская, Мельничная, Перова, Менжинского, Можайского (пос. Самарка).
- Пос. Мелиораторов, пос. Троицкое.
- 1-я, 2-я, 3-я Автомобильная.
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Западная.
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Кулумзинская.
- 1-я, 2-я Читинская.
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Молдавская.
- 1 База снабжения.
- 8-ой Семиреченский пер., 1.
Горожан просят запастись водой.